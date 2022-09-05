"مصر للطيران" تطلق ثاني رحلاتها بمنتجات صديقة للبيئة

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران على تسيير رحلة 749 المتجهة إلى أثينا بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة، وأيضا تقديم منتجات صديقة للبيئة داخل الاستراحة، فى ظل حرص الشركة الوطنية على تنفيذ أهداف الأمم المتحدة فى مجال التنمية المستدامة واستراتيجية الشركة فى خفض استهلاك البلاستيك أحادى الاستعمال الضار بالبيئة، وذلك فى حضور الطيار محمد بدوى موسى رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار كريم جميل سعيد رئيس لجنة الاستعداد، والتحضير لمؤتمر كوب ٢٧ عن الشركة القابضة مصر للطيران.

‎جدير بالذكر أن مصر للطيران صاحبة الريادة فى تسيير أول رحلة بخدمات صديقة للبيئة فى أفريقيا فى شهر يناير الماضى إلى باريس وتستعد حاليا لإطلاق عدة رحلات وجهات أوروبية فى إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ كوب ٢٧ كما تحرص الشركة الوطنية على خفض معدل استهلاك البلاستيك ؜أحادى الاستخدام الضار بالبيئة على الطائرات بالإضافة إلى استبدال الشنط البلاستيك المستخدمة فى الأسواق الحرة بشنط صديقة للبيئة، وايضا عرض منتجاتها من المواد معادة التدوير وكذلك خفض الانبعاثات الصادرة من الطائرات عن طريق الحرص على تنفيذ الإجراءات والارشادات العالمية لمنظمة الأياتا فى خفض استهلاك الوقود وايضا تنفيذ خطط لترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى وتجهيز جميع الاستراحات فى المطارات التابعة للشركة الوطنية بخدمات صديقة للبيئة.