شكرا لقرائتكم خبر عن لخريجى الأزهر.. فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي الأزهر الشريف دفعة مايو 2022م من الكليات الأزهرية التالية:

"الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية (لغة عربية - دراسات إسلامية) ، والقرآن الكريم ، والإعلام".

وأوضحت الوزارة الشروط التالية للحصول على تصريح خطابة:

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد على الأقل.

- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم ، مجيدًا لتلاوته ، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقنًا للغة العربية.

- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

فعلى الراغبين في التقدم ملء النموذج المرفق خلال أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي: https://forms.gle/ATGcFXZJFd29VhZVA