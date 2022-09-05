الراتب بعد المقابلة.. القوى العاملة تعلن وظائف خالية في الإمارات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، في قبول طلبات راغبي العمل من الجنسين في إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 5 سبتمر 2022، حتى يوم الخميس المقبل.

التخصصات المطلوبة:

(طبيبة جراحة تجميلية - طبيبة تخدير- مساعد طبيب تخدير - طبيب عناية مشددة -طبيبة أشعة - 2 فني أشعة من الذكور - فني أشعة (أنثى) - 2 طبيبة مخبر - 3 فني مخبر 2 من الذكور وواحدة من الإناث - 10 ممرضات - 2 صيدلي من الذكور واحدة من الإناث)

وظائف أخرى:

(مدير مالي من الإناث - مساعد مدير مالي - أمين صندوق - أمين مستودع بخبرة لا تقل عن 5 سنوات عمل في المجال الطبي - مهندس معدات طبية - مساعد مهندس معدات طبية - مهندس معلومات تقنية - مساعد مهندس معلومات تقنية - 4 موظفات استقبال - 2 موظفات علاقات مرضى - 4 موظفين تسويق الكتروني 2 من الإناث و2 من الذكور - 4 موظفات سنترال - 2 مسؤول سجلات طبية من الإناث - مسئول تأمين طبي من الإناث بخبرة لا تقل عن 5 سنوات بالمجال الطبي - خبير قانوني ومحامي).

عنوان التقديم:

وأوضحت الوزارة، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة".

مدة التقديم:

يبدأ التقديم اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل وذلك لمدة 4 أيام، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

الأوراق المطلوبة:

ترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية - شهادة المؤهل - شهادة الخبرة - صور جواز السفر ساري.

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أنه لن تقبل أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة، وسيتم إجراء المقابلات عن طريق تطبيق زووم، ويحدد الراتب بعد المقابلة.