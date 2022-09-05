أمين "الشيوخ": قدرة أي برلمان على القيام بمهامه تتطلب أمانة عامة على قدر عال من المهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن قدرة أي برلمان على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، تتطلب أمانة عامة على قدر عال من مهنية الإدارة والمرونة والقدرة على العمل بروح الفريق، واستيعاب المهام المطلوبة منها، وما قد يطرأ عليها من تغيرات، والاستجابة السريعة لها، ووضعها موضع التنفيذ، مع توافر الدعم الفني واللوجيستي باستمرار، في ظل قيادة واعية وحكيمة تحقق التناغم بين العاملين في الأمانة العامة، بما يسهم في النهاية في حسن أداء البرلمان لمهامه.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الأمين العام لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أمام المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يستضيفه مجلس النواب خلال يومي 4 و5 سبتمبر الجاري.

وخلال كلمته نقل عتمان تحيات المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وخالص تمنياته بالتوفيق لرؤساء وأعضاء الوفود في فعاليات هذا الاجتماع الهام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.. كما توجه بخالص الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، للتفضل باستضافة هذا الاجتماع بمجلس النواب، واحتضان فعالياته.

وثمن عتمان التعاون الدائم والبناء بين غرفتي البرلمان، من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي على الصعيدين المحلي والعربي، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية والعالم بأسره، من متغيرات سياسية واقتصادية متسارعة، تفرض على المجالس التشريعية مزيدا من المسئوليات والأعباء، من أجل تلبية مطالب الشعوب العربية وإيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجهها.

وأضاف أمين عام مجلس الشيوخ، أن اختيار موضوع اختصاصات الأمين العام في المجالس والبرلمانات العربية ليكون محوراً رئيسياً للجلسة العامة لهذا الاجتماع جاء موفقاً، فالأمين العام في البرلمان، يعتبر ـ بعد رئيسه وهيئة مكتبه ـ المنصب الأرفع والأكبر، فهو من يقوم برعاية وتطبيق النظام داخل هذه المنظمة، وخارجها في كل الأمور المتعلقة بها، وهي مهمة سامية، مهمة يجب ألا تكون إلا لمن لديه الكفاءة للاضطلاع بمسئولياتها والنهوض بأعبائها.

وفي ختام كلمته، أعرب عتمان عن تطلعه لدور أكبر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في تعميق التعاون والتنسيق والتواصل المستمر فيما بين أعضائها من أجل تبادل الرؤى والأفكار والمعلومات بشأن سبل النهوض بهذه البرلمانات وتدعيم قدرات العاملين بها.

وعقب الانتهاء من أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، اصطحب المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، الأمناء العامين للبرلمانات العربية المشاركين بالمؤتمر، في جولة تفقدية داخل أروقة مجلس الشيوخ، شملت زيارة قاعة الجلسة العامة للمجلس، والتقاط صورة تذكارية جماعية للأمناء العامين للبرلمانات العربية.