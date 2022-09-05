شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: انخفاض واضح في معدلات إصابات كورونا للأسبوع الثالث على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وعضو المجلس المصري الصحي، عن أنه للأسبوع الثالث على التوالي انخفاض واضح في معدلات الإصابات بكورونا، مما يجعلنا نطمئن للانخفاض.

من ناحية أخرى، أكد خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المجلس الصحي المصري يهدف لضبط منظومة التدريب المهني لجميع العاملين بالقطاع الصحي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض والعلاج الطبيعي وخلافهم.

وأضاف أن التدريب المهني المستمر هو الهدف الأسمى، مشيرا إلى شهادة مهنية موحدة بامتحان موحد، ليكون لدى الجميع نفس المهارات المهنية.

وأوضح أن الهدف عندما يتم علاج المريض بالمحافظات الحدودية والنائية يضمن أن العاملين في المجال الطبي لديهم نفس المستوى المهني، لتلقي خدمة صحية آمنة.

وذكر أن جزء من واجبات المجلس تبادل الاعتراف الدولي بالشهادة المقدمة، موضحا أن الشهادات المصرية معترف بها على مستوى العالم، عام 2019 الاتحاد العالمي للتعليم الطبي اعترف بهيئة ضمان جودة التعليم، فكل كلية طب في مصر حاصلة على شهادة هيئة ضمان جودة التعليم معتمدة.

ولفت إلى أن فوز مصر باستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي الطبي دليل علن الاعتراف بالتور الكبير الذي تنفذه الدولة في القطاع الصحي.