شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: 521 ألف شكوى تلقتها مبادرة صوتك مسموع.. القاهرة الأكثر تفاعلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" تستجيب بصورة سريعة لكل الشكاوى لخدمة المواطنين، مفيدا بأنه بلغ عدد الرسائل والشكاوى للمبادرة منذ انطلاقها فى عامل 2018 حوالى 521 ألف رسالة.

وأشار الدكتور خالد قاسم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الاعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن هناك خمس مجالات رئيسية فى شكاوى المواطنين وهى على الترتيب الاشغالات فى المقام الاولى يليها القمامة، يليها مخالفات البناء، ثم التعديات على أراضى الدولة، ثم المخالفات الخاصة بتعريفة ركوب المواصلات.

واستكمل: "تلقينا فى شهر اغسطس 56 مخالفة وتم التعامل معها، وبشكل عام احصائية الاشغالات كانت أكثر شيء يصل فيه شكاوى بعداد 1225 شكوى وتم التعامل معهم، ثم القمامة 882 شكوى تم التعامل معها وإزالتها، ومخالفات البناء 169"، مفيدا بأن أكثر المحافظات شكاوي، هي: القاهرة ثم الجيزة ثم الاسكندرية ثم القليوبية ثم الدقهلية ثم الشرقية، وبعدها البحيرة وسوهاج والمنيا.