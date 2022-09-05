شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف تنظم لقاءات مع نظيرتها في إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت خدمة أسرة القديس يوسف النجار التابعة لكنيسة السيدة العذراء، أرض الجولف، بمصر الجديدة في الفترة من الثانى وحتى الرابع من سبتمبر الجارى، لقاءات متنوعة للكنائس القبطية بإسبانيا، وذلك فى مدن: ثيربيرا وبرشلونة وليريدا.

وتضمن برنامج الزيارة:

- يوم روحى بعنوان "صغير لكن محبوب" لمراحل حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي.

- عرض بانوراما عن الكنيسة القبطية، بعنوان «مِنْ مِصْرَ دَعَوْتُ ابْني»، وشملت: رحلة العائلة المقدسة، والفن القبطي، ومجموعة من الألحان القبطية باللغات القبطية والأسبانية وشرحها، وشرح ملابس الشمامسة، ونبذة عن الرهبنة القبطية وملابسها مؤسسها القديس الأنبا أنطونيوس.

- لقاءات مختلفة في الأسواق والشوارع تحت شعار "رسالة فرح".

يذكر أن السيد چوان محافظ ثيربيرا شهد عرض البانوراما الخاصة بتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.