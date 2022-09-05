شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر التاريخ الكنسى "ثوابت ومتغيرات" بالمركز الأرثوذكسى الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الثقافي الأرثوذكسى، انطلاق المؤتمر الثامن للتاريخ الكنسى، بعنوان "القرن السابع ثوابت ومتغيرات"، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، بالاشتراك مع مركز البابا شنودة الثالث للتاريخ الكنسى بكنائس وسط القاهرة ومعهد الدراسات القبطية.

وأوضح المركز أن المؤتمر سيكون يومى الجمعة والسبت 23 - 24 سبتمبر 2022 م من 8 صباحًا.

وكانت أكاديمية المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أعلنت عن بدء دورة جديدة (مكثفة 3 أيام أسبوعيًا) لكورس "كللهما بالمجد" للمخطوبين والمقبلين على الزواج، يلقي المحاضرات نخبة من المتخصصين في المشورة والإرشاد الأسري.

وذكر المركز الثقافى الأرثوذكسى، أن الدورة تبدأ من السبت 10 سبتمبر الساعة 7م حتي 9 م ولمدة أسبوعين.

وتجرى فعاليات الدورة المكثفة بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.