شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات توجه تعليمات لطلاب الثانوى العام لتحديث التابلت استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر
وحددت المديريات خطوات تغيير المرحلة على التابلت والصف الدراسى فى النقاط التالية:
ـ ضرورة فتح منصة lms
ـ يتم اختيار التسجيل بواسطة EKB، على أن يتم التسجيل البريد الموحد.
ـ يتم الضغط على تذكرنى أو remember me، ثم ضغط تسجيل العلامة "السمراء" وليست الخضراء، وإذا تم حفظ التسجيل من العام الماضي يفتح مباشرة دون الحاجة للتسجيل.
ـ لمس القائمة ال 9 مربعات علي الشمال ونختار الدليل الدراسي.
ـ يتم فتح صفحة ويجد الطالب زر صغير بجواره تغيير مرحلة يتم لمسها.
- نختار تغيير مرحلتي.، ثم الضغط على أيقونة متابعة.
- تفتح صفحة بها الثلاث مراحل ثم تختار أيقونة الصف الثانى الثانوى أو الثالث وفقا للمرحلة ثم اختيار استمرار.
ـ يجد الطالب شرح للمواد الدراسية سواء للصف الثانى الثانوي أو الصف الثالث الثانوى ثم اختيار تأكيد.