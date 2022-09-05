شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات توجه تعليمات لطلاب الثانوى العام لتحديث التابلت استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت بعض المديريات التعليمية، تعليمات لطلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى العام استعدادا للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل، حيث أوضحت طالبت المديريات الطلاب بتجهيز التابلت وشحنه بالكهرباء وعدم تركه دون شحن مع ضرورة توصيله بشبكة الواى فاى لاستقبال التحديثات، خاصة تابلت طلاب الصف الثانى الثانوى، لتغيير الصف على التابلت من الأول إلى الثانى الثانوى ومن الثاني إلى الثالث حتي يمكن للطالب المذاكرة ومتابعة مصادر المعرفة على التابلت.

وحددت المديريات خطوات تغيير المرحلة على التابلت والصف الدراسى فى النقاط التالية:

ـ ضرورة فتح منصة lms

ـ يتم اختيار التسجيل بواسطة EKB، على أن يتم التسجيل البريد الموحد.

ـ يتم الضغط على تذكرنى أو remember me، ثم ضغط تسجيل العلامة "السمراء" وليست الخضراء، وإذا تم حفظ التسجيل من العام الماضي يفتح مباشرة دون الحاجة للتسجيل.

ـ لمس القائمة ال 9 مربعات علي الشمال ونختار الدليل الدراسي.

ـ يتم فتح صفحة ويجد الطالب زر صغير بجواره تغيير مرحلة يتم لمسها.

- نختار تغيير مرحلتي.، ثم الضغط على أيقونة متابعة.

- تفتح صفحة بها الثلاث مراحل ثم تختار أيقونة الصف الثانى الثانوى أو الثالث وفقا للمرحلة ثم اختيار استمرار.

ـ يجد الطالب شرح للمواد الدراسية سواء للصف الثانى الثانوي أو الصف الثالث الثانوى ثم اختيار تأكيد.