شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: إعفاء الشركات المتناهية الصغر والجمعيات الأهلية من رسوم الجمع والنقل والمعالجة للمخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إعفاء الشركات المتناهية الصغر العاملة فى مجال تدوير المخلفات ، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة فى مجال المخلفات من رسوم إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الجمع والنقل والمعالجة

وأكدت الوزيرة خلال رئاستها اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات الرابع، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى للجهاز ونائب رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس ، لعرض أنشطة الجهاز وخطة العمل وكذلك إعتماد الحساب الختامى للعام المالى 2021 /2022 وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة، على ضرورة استمرار جهاز تنظيم ادارة المخلفات فى تطوير ذاته، ليستمر ذو قاعدة مؤسسية قوية قادرة على الحوكمة، والفصل بين المسئوليات والفاعلين على تنوعهم فى هذه المنظومة.

وشددت الوزيرة على أهمية جهود فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الفترة الماضية، والإنجازات الخاصة بتفعيل اللائحة التنفيذية ودمج القطاع غير الرسمي، واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص، واستكمال الجزء الإجرائى للتغلب على التحديات والإشكاليات الخاصة بتطوير الاستثمارات فى قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.