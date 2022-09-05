شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "المنبر الثابت".. أحدث برامج التوعية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق برنامج (المنبر الثابت) الدعوي كأحدث برامج التوعية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، وذلك بعد صلاة المغرب.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار حرص الوزارة على التطوير المستمر لأداء جميع العاملين بها من أئمة وواعظات ارتقاء بمستوى الجميع، وفي إطار تجديد اعتماد الواعظات المتطوعات، يرجى من جميع الراغبات في مواصلة العمل الدعوي ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه، حيث يتوقف تجديد الاعتماد واستخراج كارنيهات الواعظات الجديدة على ملء هذا النموذج، وسيتم عقب انتهاء هذه المدة تحديث قوائم الواعظات المعتمدات بكل محافظة، وقصر العمل بالمساجد وجميع الأعمال الدعوية المتصلة بها أو بأنشطة الوزارة على الواعظات المعينات والواعظات المجدد اعتمادهن دون سواهن.

لطلب تجديد الاعتماد اضغطي على الرابط التالي في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان: https://forms.gle/YrtiNa9rf2UsesEb9