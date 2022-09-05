معهد علوم البحار ينظم دورة تدريبية عن القوانين البحرية والاتفاقيات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انطلقت بفرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد فرع خليجي السويس والعقبة الدورة التدريبية بعنوان (البحار المصرية: سبل الحوكمة والقانون والادارة من أجل مستقبل مستدام) وذلك في إطار التعاون بين المعهد والمعهد الدولي للمحيطات (IOI).

وأكد الدكتور أحمد عبدالحليم مدير فرع المعهد، خلال فعاليات الدورة، أن تلك الدورة التدريبية تأتي في إطار توجيهات الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد ضمن خطة المعهد بعقد العديد من الدورات التدريبية التي تخدم المجتمع المدني بكافة المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وعرض نبذة مختصرة عن تاريخ معهد علوم البحار والتخصصات والمعامل والفروع المختلفة والدور المنوط بكل فرع.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة لمياء إسماعيل منسق الورشة إلى محاور الورشة الرئيسية والتي تتناول القانون البحري والقانون البيئي والاتفاقيات الدولية وكذلك البيئة البحرية والموارد الطبيعية من موارد جيولوجية ومن حيث الاستخدامات مثل النقل البحري والملوثات مثل البقع الزيتية وبروتوكول الادراة المتكاملة للشواطئ الساحلية وكيفية إدارة الاقتصاد الأزرق البحري مما يعود بالنفع على المجتمع.

وألقت المحاضرة الأولى الدكتورة هبة شعرواي رئيس وحدة المشروعات الأجنبية ومنسق خطة عمل البحر المتوسط بجهاز شئون البيئة تناولت نظرة عامة عن اتفاقية حماية بيئة الأبيض المتوسط من التلوث والتي يطلق عليها (اتفاقية برشلونة).

كما تناولت الدكتورة هبة في محاضرتها مقدمة عامة عن الاتفاقيات الدولية البيئية وتصنيفها وفقا لعدد من المعايير والبروتوكولات التابعة لها والمراكز الإقليمية التي تتولى تنفيذ الأنشطة والمهام والبرامج المنوطة بها الاتفاقية وكيفية استفادة مصر منها فى ضوء المنح الممنوحة لمصر كدولة عضو من أهم الأعضاء وأكثرهم التزاما، كما تناولت في محاضرتها الثانية الإدارة البيئية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وقدم الدكتور هشام محمود هلال عميد معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري محاضرتين عن المنظمات الدولية ودورها في إصدار المعاهدات الدولية للمياه البحرية، وتناول فيهما قانون البحار والحقوق والواجبات على الدول تجاه بعضها البعض مع عرض لانشطة الأمم المتحدة الخاصة بنفس المجال، ودور المنظمة البحرية الدولية وإصدارتها والتعاون الدولي في المجالات البحرية المختلفة.

فيما أكد الدكتور محمد جابر رئيس معمل التجمعيات السمكية بمعهد علوم البحار ،في محاضرته، أهمية ودور المصايد في الناتج القومي ومدى أهمية تفعيل قوانين الصيد المصرية ودور الدولة في تطوير البحيرات المصرية والنواحي الاجتماعية للصيادين وحرف الصيد العاملة بالبحار والبحيرات المصرية، والآثار السلبية لبعض حرف الصيد.​