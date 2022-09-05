التموين ترسل 8 ملايين رسالة موبايل لهذه البطاقات.. تعرف على الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 7 ملايين و657 ألف رسالة محمول لأصحاب البطاقات المستحقة للدعم الإضافي بواقع 100 جنيه لكل أسرة مقيدة على بطاقة التموين.

يأتي ذلك الأجراء لتأكيد أهمية تسجيل رقم الهاتف على بطاقة المحمول وفق قرار وزير التموين بضرورة تسجيل رقم هاتف مسجل بنفس البيانات الخاصة بصاحب بطاقة التموين.

وكانت وزارة التموين أتاحت رسالة من خلال بون صرف الخبر الخميس الماضي لإخبار الأسر المستحقة بقيمة الدعم الإضافي بواقع 7 ملايين و657 ألف أسرة، أما البطاقة التي تضم أسرتين إلى 3 أسر، سيتم صرف دعم إضافي مقداره 200 جنيه وعددها يصل إلى 332 ألف و428 بطاقة.

أما البطاقة لأكثر من 3 أسر يضاف إليها 300 جنيه وعدد هذه البطاقات 926 بطاقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي سيتم تنفيذها اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر متواصلة.