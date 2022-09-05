رئيس "التنمية الحضارية" يستعرض موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به المشروعات التى يتم تنفيذها من جانب صندوق التنمية الحضرية، من اهتمام من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كونها تسهم فى تطوير وتحسين مستوى جودة الحياة المواطنين، هذا إلى جانب ما يتم تنفيذه لإعادة إحياء العديد من المناطق التاريخية.

واستعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحًا أن المرحلة العاجلة تتضمن العمل بـ 36 موقعاً بـ 13 محافظة، وذلك لإقامة نحو 114 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1478 فداناً، مؤكداً أن تنفيذ الوحدات يتم بنسب إنجاز متقدمة، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات استعداداً لطرح تلك الوحدات، متناولا الموقف الخاص بتوصيل مختلف المرافق للوحدات السكنية.

وتناول المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق غير الآمنة، ومنها مشروع "أرض الخيالة"، حيث أشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 40 فداناً، ويتكون من 2268 وحدة سكنية، و194 محلاً تجارياً، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار البيع بالمزايدة العلنية للمرحلة الأولى من المحلات التجارية، والتى تضم 28 محلاً تجارياً، بمساحات تتراوح من 20م2: 115م2 كاملة التشطيب، لإقامة أنشطة متنوعة، موضحاً أنه تم الترسية لـ 27 محلاً منها، مضيفاً أنه تحدد عقد جلسة للمزاد العلني يوم الأحد المقبل لعدد 31 محلا "المرحلة الثانية" بمقر المشروع.