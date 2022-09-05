محافظ الجيزة يوجه بالتوسع في زراعة الأشجار بالشوارع لتقليل الانبعاثات الكربونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجّه محافظ الجيزة أحمد راشد بضرورة التوسع في تخصيص المساحات الخضراء وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين لتحسين الصورة البصرية وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة في ضوء الجهود التي تنفذها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي وجه خلاله محافظ الجيزة الشكر لمباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري لمجهوداتهم في ضبط كميات كبيرة من السلع والمنتجات المخالفة ومنع تداولها بالأسواق ولمباحث المرافق لجهودها في تنفيذ الحملات المكبرة بالتعاون مع الأحياء والمراكز لمواجهة حالات إشغال الطرق والتعديات.

وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكليفات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة بالمنشآت العامة والمصالح الحكومية والشوارع عدا المستشفيات وغرف العمليات وتكثيف الرقابة للمرور الدوري لضمان سريانها.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار في جهود شن الحملات اليومية بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة المعنية لإزالة التعديات على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة وعدم السماح للمنشآت التجارية والمطاعم والمحال والمقاهي بالتعدي لتوفير حرم امن لسير المواطنين وعدم إعاقة الحركة المرورية.