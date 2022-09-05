شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف شكل امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى السنوات المقبلة، موضحة أنه لن يتم إلغاء الامتحانات الإلكترونية، وستعقد الاختبارات بأسئلة مقالية وأخرى اختيار من متعدد.

وأوضحت المصادر، أن الامتحانات ستعقد على مستوى المدارس، وتضع الأسئلة المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، متابعة: الصفين الأول والثانى الثانوى العام سنوات نقل عادية وسنوات نجاح ورسوب، ومن ثم ستضع الأسئلة المدارس مع الإدارات، وسيتم تدريب المعلمين على وضع أسئلة تناسب التقييم الجديد فى الثانوى العام، مشيرة إلى أن العام الماضى بالامتحانات فى الثانوى العام وضعت المدارس الأسئلة، وكانت وفق المستويات الفنية المطلوبة ونجحت الإدارات والمدارس فى وضع أسئلة فى شكلها الجديد.

وأشارت المصادر، إلى أنه يتم الآن دراسة الشكل الفنى والتقنى للامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى لتتم من خلال المدارس بشكل مؤمن.