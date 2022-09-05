سامح شكرى يؤكد استمرار دعم مصر للأونروا وما تقدمه من خدمات للاجئين الفلسطينيين

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، على استمرار دعم مصر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وما تقدمه من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير شكرى مع "فيليب لازارينى" المُفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -عقب اللقاء- بأن الوزير شكري أبرز الجهود المصرية المتواصلة لشحذ الدعم السياسي والمادي الدولي للأونروا.

وأضاف السفير أبو زيد أن المفوض العام للوكالة أكد خلال اللقاء على حرصه على التنسيق اللصيق مع مصر فيما يتعلق بأنشطة الوكالة وسبل تعزيز الدعم الدولي لها كي تتمكن من أداء المهام المنوطة بها فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة.

وأوضح أن الطرفين تبادلا الرؤى والمقترحات بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف قبيل وخلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده بالقاهرة غداً الثلاثاء، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.

وأكد المتحدث الرسمي في ختام تصريحاته أن مصر لن تألوا جهداً لدعم أهداف وأنشطة الأونروا، سواء على الساحة الإقليمية أو الدولية، حيث تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين حاضرةً بكل قوة في ضمير المجتمع الدولي إلى أن يتم تسويتها بشكل نهائي وعادل فى إطار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.