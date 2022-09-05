شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إجراءً من "التعليم" لضبط مصروفات المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحذيرات للمدارس الخاصة والدولية لضبط المصروفات الدراسية وسير الدراسة قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، نرصدها فى التقرير التالى.

ـ طالبت الوزارة المدارس الدولية بضرورة الالتزام بالمصروفات الدراسية ونسبة الزيادة المقررة سنويا وهى 7% فقط، كما حذرت الوزارة المدارس من رفع نسبة الزيادة.

ـ طالبت الوزارة المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بشرائح الزيادة للمصروفات الدراسية الواردة فى القرار الوزارى رقم 350 لسنة 2018.

ـ عدم تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اي مسمي آخر.

ـ طالبت المدارس بضرورة التأكيد علي سداد المصروفات علي 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها عربي ولغات ودولي.

ـ يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر الجارى.

ـ التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير علي أولياء الأمور.

ـ تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بای تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص.

ـ سيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات وحال المخالفة سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.

ـ ضرورة إعلان مصروفات العام الدراسى الجديد فى مكان واضح وبارز داخل المدرسة.

ـ عدم تحصيل أى رسوم تخالف المصروفات الدراسية المحددة، طبقا للقرارات الوزارية ونسب الشرائح الرسمية للزيادات المقررة، مع تشكيل لجنة لتحصيل المصروفات.

ـ متابعة الكثافات المقررة وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي وتدريس المواد القومية مع تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.