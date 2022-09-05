شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة القاهرة بشبكة القطار الكهربائى السريع تخدم حلوان و15 مايو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع والذى يربط بين اكثر من 80 مدينة مصرية بمحافظات مصر من مطروح لأسوان، ومن المقرر تدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع مع بدء مؤتمر المناخ بشرم الشيخ العام الجارى.

وينشر ”الخليج 365” فيديو يوضح نسب التنفيذ حاليا بمحطة القاهرة، بشبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذه، وتقع محطة القاهرة بمنطقة حلوان وتخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل المناطق العمرانية المحيطة بهما، ومنطقة جنوب القاهرة التى تقع شرق النيل.

ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.