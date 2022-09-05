شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. أسنان القاهرة تناقش 40 ورقة بحثية لتوحيد طرق علاج كسور أسنان الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة المستشفى، تنظيم يومي علمي لقسم أسنان طب الأطفال لمناقشة الجديد في مجال طب أسنان الأطفال والتصنيف الجديد لكسور أسنان الأطفال وطرق علاجها، وذلك في ضوء توجيهات رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، بالاهتمام بالنشاط العلمي للأقسام المختلفة بالكلية، الخميس المقبل 9 سبتمبر.

وأضاف عبد الحكم فى بيان له، أنه من المقرر مشاركة عدد من أساتذة طب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية ومشاركة دولية، وذلك بهدف تبادل الأفكار والخبرات اهتمامًا بصحة الأطفال والتي تبدأ من أسنانه، والاتفاق على إطلاق مبادرة تحقيق الحلم المصري لعمل الإرشادات الريرية الخاصة بالطغل وتوحيد طرق العلاج القائمة على الأدلة والأراء المختلفة لتوحيد الخدمات الصحية المقدمة لمعظم الأطفال المصريين، بتنظيم من الدكتورة هالة محي الدين عباس، رئيس قسم طب الأطفال بالكلية.

وأوضح عميد الكلية، أنه سيتم مناقشة أكثر من 40 ورقة بحثية في مجال طب أسنان الأطفال وصحة الفم والأسنان، بما فيها موضوعات مختلفة للحفاظ على الأسنان اللبنية والدائمة للأطفال بإحدى التقنيات مثل تكنولوجيا النانو وبحث ما هو جديد للوقاية من تسوس الأسنان والتثقيف الصحي للعناية بأسنان الأطفال من قبل ذويهم.

وأشار الدكتور هشام عبد الحكم إلى تنظيم مسابقة لأفضل بحث علمي وأفضل باحث في مجال النشر الدولي وذلك لتشجيع الأطباء والرفع بالمستوي العلمي والمهاري في مجال طب الأسنان.

وقال إن اليوم العلمي سيشهد محاضرات لعدد من الأساتذة من الجامعات المصرية، حيث تلقي الدكتورة عبير عبداللطيف من جامعة المنصورة عن استبعاد الخلع بالنسبة للأطفال ثم محاضرة للدكتورة ريهام أبو الفضل حول تأثير التغير المناخي على صحة طب الفم والأسنان، بالإضافة إلى محاضرة للدكتور فادي حسين، حول الطرق المختلفة لعلاج انعواج أسنان الأطفال والطرق والأنواع الحديثة للحشوات الذكية باستخدام التقنيات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع قسمي التقويم والعلاجي التحفظي.