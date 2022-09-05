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شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: السلامة المهنية تدعم خلق فرص عمل جديدة آمنه للشباب والان مع تفاصيل الخبر
وافتتح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، هذا النشاط بالتأكيد على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير الدعم اللازم للمنشآت ، وزيادة الدور التوعوي والتثقيفي للعمال للحفاظ على المنشآت والعمال وزيادة الإنتاج ، وخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا الشباب في بيئة عمل آمنة وضرورة توفير كل الموارد اللازمة لدعم وتطوير ثقافة السلامة للعمال .
وقدمت الشركة الشكر والتقدير لمديرية القوى العاملة على كل الأنشطة والتدابير التي تبذل فيها إدارة السلامة لتوفير أقل نسبة خطر ممكنة وزيادة شعور العاملين بالأمان ، بالتعاون مع إدارة السلامة بالشركة ، كما قامت الشركة بتكريم العاملين وتوزيع شهادات تقدير للمتميزين من العمال في مجال السلامة والتشغيل.
يوم للسلامة والصحة المهنية ببور سعيد