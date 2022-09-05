شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير التي تشهدها المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وخلال الجولة قام القائم بأعمال رئيس الجامعة بتفقد مطبخ المدينة الجامعية للطالبات، وتابع سير العمل داخل المطبخ، واطمأن على أعداد الوجبات، وشدد على الاهتمام بالنظافة والمتابعة الدائمة والمستمرة.

يذكر أن المدينة الجامعية شهدت أكبر عملية صيانة وتطوير لما تشهدها من قبل على جميع المستويات منذ إنشائها وحتى اليوم.