شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تعرف على حركة تنقلات أعضاء هيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم 5938 لسنة 2022 بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة.

وصرح المستشار هاني محمد على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، أنه تم مراعاة الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية، وبما يتفق مع حاجة ومصلحة العمل والصالح العام.

الجدير بالذكر أنه شملت الحركة على 220 عضوًا، بالإضافة إلى تثبيت من سبق ندبهم العام الماضي، وسيبدأ تنفيذ الحركة اعتبارًا من17 سبتمبر 2022.