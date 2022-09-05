المشدد 10 سنوات للمتهمين بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

عاقبت محكمة الجنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، اربعة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص بالهرم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، ومحمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

كشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بأنهم بدائرة قسم شرطه الهرم محافظة الجيزة، حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر (الميثامفيتامين)، كما حاز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر خمسه طلقات مما تستخدم في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه على النحو المبين بالأوراق.