القوى العاملة: تسهيل الحصول على مستحقات "المعاشات التقاعدية" للمصريين بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أهمية تسهيل إجراءات توثيق شهادات الحياة الخاصة بالمتقاعدين حتى يتم استكمال صرف مستحقاتهم، منوها بأن الوزارة بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بدولة العراق تضع هذا الملف ضمن أولوياتها لحصول المستحقين على كافة حقوقهم.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالديوان العام للوزارة، مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء رسول، ومحمد لطفي المراغي نائب مدير البنك؛ لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومي والخاص بدولة العراق.

وأشار شحاتة إلى أن لقاءه منذ أيام بعدد من ممثلي أصحاب المعاشات التقاعدية بعد توليه مهام الوزارة مباشرة، حيث تم مناقشة بعض المعوقات التي تواجههم أمام صرف مستحقاتهم وأنه وجه الإدارة المختصة بالوزارة التواصل مع مكتب التمثيل العمالي بالعراق لإنهاء كافة العقبات أمام توثيق شهادات الحياة للعام 2022 لمستحقي المعاشات أو ورثتهم.

ومن جانبه، أوضح مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء أن البنك يقدم كافة التسهيلات لصرف المستحقات، بالتعاون مع الهيئات المختصة في العراق.. منوها بأنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع جهات معنية بالملف بالعراق لبحث آليات صرف "كافة المستحقات".​