قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الأنشطة المتميزة خلال أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظات (البحر الأحمر- البحيرة- الإسكندرية) بكل أجهزتها التنفيذية .

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

بدأ التدريب بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهدائنا الأبرار؛ وأعقبه عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها بما لديها من إمكانات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها في ظل الظروف الراهنة، ودراسة ما تم من أزمات في بعض المحافظات خلال الفترة السابقة لمجابهة الأزمات المماثلة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بكل محافظة والمحافظات المجاورة وطبقاً للتنسيقات .

وتم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظات وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم ومعسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني؛ للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها .

وتم تنفيذ بيان عملي للتدريب على نجدة هدف حيوي بمشاركة عناصر الحراسات المشددة والحماية المدنية والإسعاف؛ لتأكيد مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، الندوة التثقيفية التاسعة والعشرين بجامعة طنطا تناولت عدة محاضرات منها (توعية الشباب بالفكر المتطرف- الهوية المصرية) ، وقدم الطلبة عدداً من العروض الفنية المتميزة أظهرت دور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب والمشروعات التنموية العملاقة .

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري لتوعية الشباب بالمخاطر والتحديات التي تواجه حاضرهم ومستقبلهم .

واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أُسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية.

وتم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات وأعضاء النقابات وطلبة الجامعات والمدارس لعدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية الكبرى؛ منها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون.