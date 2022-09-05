ضبط 320 ساعة ذكية مزودة بكاميرا مع راكب قادم من ألمانيا بمطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار الغردقه الدولي، محاولة تهريب 320 ساعة ذكية مزودة بكاميرا اخفها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من ألمانيا، لتهريبها من رجال الجمارك وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه هاني فاروق مأمور الجمارك بصالة الوصول في راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونيخ على طائرة الخطوط الألمانية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن مأمور الفحص ومحمد صبحى رئيس قسم الفحص، وتلاحظ وجود كثافات متماثلة، وكلف مهند سامي مدير الجمرك بالإنابة محمد فاوي مأمور الجمرك بتفتيش أمتعة الراكب، وتبين وجود 320 ساعة ذكية مزودة بكاميرا بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.