محافظ القاهرة يتفقد الأتوبيس المفتوح للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الندوة التي عقدتها محافظة القاهرة بمركز شباب الجزيرة للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وشارك فيها السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والدكتور خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي وعدد من الشباب.

حضر الندوة اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، والدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي الحملة الشبابية المصرية من أجل المناخ برعاية منظمة اليونيسيف.

وبدأت فعاليات الندوة بتفقد محافظ القاهرة للأتوبيس المكشوف الذي أعدته محافظة القاهرة ليجوب به الشباب شوارع وميادين العاصمة للتعريف بالمبادرة.

وأكد محافظ القاهرة أهمية هذه الفعالية للتوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية آملا أن يكون للقاهرة الريادة في التعامل معها في إطار استعداد محافظة القاهرة بكافة قطاعاتها للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية COP27 والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر القادم وهو ما يهدف في الأساس إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية والتي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبرى حيث تسعى مصر لتحقيق روية مصر 2030 على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار التناغم بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف محافظ القاهرة أن مؤتمر اليوم يأتي استكمالا لجهود المحافظة في التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مشيرا إلى أن القاهرة عقدت أكثر من 35 لقاء ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل بالمناطق والأحياء والمديريات ومراكز الشباب والمكتبات.

كما شملت جهود التوعية الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي ومركز بحوث االبترول، وتم توزيع بذور للأشجار المثمرة، بالإضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين عن المبادرة من خلال إعداد مجموعة من الأفلام الوثائقية عرضت على الشاشات بالشارع مع نشر البوسترات والبانرات بكافة المناطق.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة تهدف المشاركة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة متميزة في مجال تعظيم الاستفادة من موارد الدولة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم التحول الرقمي وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي حيث تستهدف المبادرة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه حرصا من الدولة المصرية على المشاركة الفعالة في دعم قضايا التغير المناخي عالميا فقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ بهدف العمل على تبادل الرؤى العالمية بشأن قضايا المناخ وإتاحة فرصة مهمة للنظر في آثار التغيرات المناخية على القارة الأفريقية.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة الاستمرار في العمل الجاد من أجل إنجاح المبادرة والمشاركة بمشروعات تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة خاصة بما تمتلكه العاصمة من كوادر وكفاءات.

ومن جانبه ثمن السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جهود محافظة القاهرة في نشر التعريف بالمبادرة عبر الندوات التي تم عقدها في كل مناطق وأحياء العاصمة، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل كافة الفئات وأن القاهرة تحتل المركز الأول حتى الآن في عدد المشروعات المقدمة، وأن هذه المسابقة ستتيح تكوين قاعدة بيانات حول المشروعات الخضراء الذكية بكل محافظة.

وأكد السفير هشام بدر أن مؤتمر COP27 هو أكبر مؤتمر تقيمه مصر في تاريخها يشارك فيه أكثر من 40 ألف فرد بينهم كل قادة دول العالم لمناقشة موضوع مهم هو تغير المناخ ومحاولة إيجاد حلول له ووضع قواعد لتحمل الدول مسئوليتها نحو هذا الأمر.

وأضاف السفير هشام بدر أنه كان لابد من وجود مشروعات مقدمة للمؤتمر ليست من الحكومة فقط ولكن من كل المصريين حيث رأت القيادة السياسية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خطوة متقدمة للتوعية وعمل نقلة نوعية نحو الاقتصاد الأخضر في منافسة يربح فيها الجميع ويفوز 18 مشروعا يتم عرضهم في مؤتمر المناخ، مشيرا إلى أن منصة تلقي المشروعات مفتوحة للجميع وخاصة الشباب.

وأشار خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أن الحكومة المصرية نظمت المبادرة ولم تقصرها على نفسها بل دعت كل الأطراف والشركات الصغيرة والكبيرة وأي مجموعات عمل للمشاركة فيها لتحسين الأوضاع البيئية بهدف أن نكون فاعلين ونضع حلول مناسبة لها.

وأضاف خالد مصطفى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفخر بالشباب ويظهر ذلك جليا في تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم وهو الحدث غير المسبوق على مستوى العالم مثله مثل مؤتمر المناخ الذي يعد أيضا حدثا غير مسبوق على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر من أكبر 20 دولة متأثرة من التغيرات المناخية.

وفي نهاية الندوة أطلق محافظ القاهرة مبادرة زراعة 400 ألف شجرة من المورينجا صديقة البيئة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالقاهرة وعدد من الجمعيات الأهلية.

وهذه الشجرة يزيد امتصاصها لغاز ثاني أكسيد الكربون وإنتاجها للأكسجين عن أشجار الزينة الأخرى، كما تتميز بفوائدها العلاجية للمعدة وأمراض الكلى، والعظام، والعناية بالبشرة.