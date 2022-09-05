مصر للطيران: رحلة خاصة لنقل نادي فيوتشر إلى عنتيبي لخوض تمهيدي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

سيرت شركة مصر للطيران رحلة خاصة لنقل بعثة نادي فيوتشر إلي مدينة عنتيبي بأوغندا، وذلك لمواجهة فريق بول الأوغندي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة بأوغندا يوم ١٠ سبتمبر الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها، إن إنهاء إجراءات سفر البعثة واقلعت الطائرة عليها الفريق رحلة رقم MS3930 من طراز بوينج B737-800NG ، وعلي متنها 55 راكبا، وقد أشادت إدارة نادي فيوتشر بكافة التسهيلات التي قدمتها الشركة لإنهاء إجراءات سفر الفريق في مشواره الأفريقي الأول، وذلك في إطار دعم كافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات الدولية والقارية في مختلف الألعاب الرياضية.