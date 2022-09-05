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الفاو: نستهدف بناء أنظمة صحية غذائية قادرة على مواجهة الكوارث

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد يعقوب مساعد منظمة الفاو في مصر، إنه يتم التحول نحو أنظمة صحية غذائية عالمية أكثر قدرة علي مواجهة الكوارث والأزمات .

 

وأضاف الدكتور محمد يعقوب خلال اطلاق فاعليات الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2030 أن مصر تعتمد علي استيراد 40% من الحبوب مشيرا إلي أن الزراعة تساهم في الصادرات السلعية بواقع 17% .

 

وأوضح الدكتور محمد يعقوب أنه يعانى 45 طفل حول العالم من الهزلان ما يرفع خطر وفيات الاطفال مشيرا إلي أن 8% من سكان العالم سيعانون من الجوع بحلول عام 2030 .

 

وتابع الدكتور محمد يعقوب أن وضع استراتيجية للغذاء والتغذية يؤمن الدول ويجعلها أكثر قدرة علي مواجهة الكوارث مشيرا إلي ضرورة تأمين الغذاء الآمن عال الجودة .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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