شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو: نستهدف بناء أنظمة صحية غذائية قادرة على مواجهة الكوارث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد يعقوب مساعد منظمة الفاو في مصر، إنه يتم التحول نحو أنظمة صحية غذائية عالمية أكثر قدرة علي مواجهة الكوارث والأزمات .

وأضاف الدكتور محمد يعقوب خلال اطلاق فاعليات الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2030 أن مصر تعتمد علي استيراد 40% من الحبوب مشيرا إلي أن الزراعة تساهم في الصادرات السلعية بواقع 17% .

وأوضح الدكتور محمد يعقوب أنه يعانى 45 طفل حول العالم من الهزلان ما يرفع خطر وفيات الاطفال مشيرا إلي أن 8% من سكان العالم سيعانون من الجوع بحلول عام 2030 .

وتابع الدكتور محمد يعقوب أن وضع استراتيجية للغذاء والتغذية يؤمن الدول ويجعلها أكثر قدرة علي مواجهة الكوارث مشيرا إلي ضرورة تأمين الغذاء الآمن عال الجودة .