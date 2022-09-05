شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين بالمشاركة فى التوعية بعدم اقتحام المزلقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات.

ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وشهدت محافظة الشرقية منذ ايام، عبور سائق ميكروباص السكة الحديد من خلال معبر غير شرعى، أغلقته هيئة السكة الحديد اكثر من مرة، ما ادى الى وفاة واصابة عدد من الركاب.