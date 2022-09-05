شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بشن حملات لمنع التعدى على الطريق العام للمنشأت التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار فى جهود شن الحملات اليومية بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة المعنية لإزالة التعديات على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة وعدم السماح للمنشأت التجارية والمطاعم والمحال والمقاهى بالتعدى لتوفير حرم امن لسير المواطنين وعدم إعاقه الحركة المرورية.

تكليفات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والتى وجه خلاله محافظ الجيزة الشكر لمباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطرى لمجهوداتهم فى ضبط كميات كبيرة من السلع والمنتجات المخالفة ومنع تداولها بالأسواق ولمباحث المرافق لجهودها فى تنفيذ الحملات المكبرة بالتعاون مع الاحياء والمراكز لمواجهة حالات إشغال الطرق والتعديات والتى لاقت استحسان كبير من المواطنين لتحقيق الانضباط بالشارع .

وفى ذات السياق وجه اللواء أحمد راشد بضرورة التوسع فى تخصيص المساحات الخضراء وزراعة الأشجار بالشوارع والميادين لتحسين الصورة البصرية وتقليل الإنبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة فى ضوء الجهود التى تنفذها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية مؤكداً على أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكليفات الخاصة بترشيد إستهلاك الطاقة بالمنشأت العامة والمصالح الحكومية والشوارع عدا المستشفيات وغرف العمليات وتكثيف الرقابة للمرور الدورى لضمان سريانها.

كما اشار راشد إلى أن المحافظة تشهد تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالمرحلة الأولى للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع حيث تم تبطين و تأهيل 322كم حتى الان من إجمالى 608 كم مستهدف الإنتهاء منها بنطاق المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية لمنع حالات التعدى بإلقاء المخلفات بأحواض وضفاف الترع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة عمل شركات الجمع السكنى لضمان انتظام المنظومة وتقليل فرص وصول المخلفات إلى الشارع .

اللقاء الذى تراسه المحافظ جاء بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة وممثلى الجهات الأمنية ومرور الجيزة وشرطه المرافق والحماية المدنية والإسعاف ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والهيئات وشركات المرافق .