شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد أنباء بشأن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية، مُشددةً على جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، ومطابقتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات، حيث تخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالمياً، كما يتم حالياً التوسع في تنفيذ المنظومة الجديدة لتتبع الصادرات الزراعية، والتي تعتمد على تكويد المحاصيل الزراعية، وتتضمن الالتزام بكافة اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.