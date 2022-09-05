شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر ترحب بتعيين الممثل الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت مصر اليوم الاثنين، بتعيين عبد الله باتيلى الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

وأعربت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن تمنياتها للممثل الخاص الجديد بالنجاح فى مهمته والتمكن من تحقيق اختراق لحلحلة التحديات التى تواجهها ليبيا تأسيساً على قرارات مجلس الأمن والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وجددت مصر بهذه المناسبة تأكيدها على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسى ليبى ليبى يُفضى إلى إنهاء الأزمة السياسية، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا فى مدى زمنى محدد بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها، مع ضرورة التمسك بالأطر الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة فى هذا الصدد.

وأعربت مصر عن كامل استعدادها للعمل مع الممثل الخاص الجديد إلى ليبيا ودعمه من أجل قيادة الجهود الدولية نحو حل الأزمة فى ليبيا وفقاً لإرادة ليبية خالصة تحقق تطلعات الشعب الليبى الشقيق.