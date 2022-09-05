شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق اليوم، أعمال تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وذلك فى ثالث أيام انطلاق أعمال المرحلة، حيث أتاح مكتب التنسيق موقع التنسيق الإلكترونى لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

ويتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، حيث توفير الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات.