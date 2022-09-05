شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثا رسميا باسم الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، قراراً بتعيين السفير أحمد أبو زيد متحدثاً رسمياً باسم وزارة الخارجية ومديراً لإدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفاً للسفير أحمد حافظ الذى سبق صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيراً لدى كندا، حيث سيتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الكندية لتولي مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو 4 أعوام متحدثاً باسم الخارجية.