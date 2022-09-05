شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 مشروع تتقدم لمبادرة المشروعات الخضراء بينها 31 مستوفيا للشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أكثر من 1500 مشروع حتى 1 سبتمبر الحالى، وحصل ”الخليج 365” على الإحصائية المتعلقة بالعدد المتقدم للمشروعات التى وصل عددها 1500 مشروع أخضر، بينها 31 مشروعا مستوفيا للاشتراطات، حيث تعتمد قابلية المشروع للتطبيق على عده عوامل ومنها التأثير المتوقع على المجتمع المحلي من حيث التعامل مع تحديات التغير المناخي والبيئة أو على مختلف المستويات، واستخدام مكون تكنولوجي في التطبيق، وأن يكون نموذج العمل المقترح، كفاءة الفريق والشركة وجاهزيتها.

جدير بالذكر، أنه من 7 سبتمبر وحتی 15 سبتمبر، سيتم تحكيم المشروعات المتقدمة من اللجنة المشكلة والدعم الفني للمشروعات الفائزة في إعداد عروض تقديمية مقنعة للجهات الممولة بجدارة المشروعات بالتمويل فى كل محافظة على حدة، ثم يتم التصعيد على مستوى الجمهورية لاختيار 18 مشروعا فقط يتم عرضها بمؤتمر المناخ ودعمها ماليا للتنفيذ.