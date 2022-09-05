شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تبدأ تنسيق رغبات الطلاب الجدد لمراحل تقليل الاغتراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين، فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي 2203/222 لمرحلة (تقليل الاغتراب) والمتخلفين عن التقديم من المرحلة الأولى والثانية.

ويجب علي الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية التوجه إلى الكلية من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرا لتقديم ورقة الرغبات وإتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية.

وشددت الكلية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا، حيث سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة إلزام الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم، يجب علي الطلاب استلام ورقة الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب وأخذ صورة منها على الهاتف، ثم تسليم الورقة لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد، وفي حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية.