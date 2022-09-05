شكرا لقرائتكم خبر عن %83 من القراء يؤيدون قرار تخصيص يوم رياضى للطلاب بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد قرار "التربية والتعليم" بتخصيص يوم رياضى للطلاب بالعام الدراسى الجديد؟"، أيد غالبية القراء قرار وزارة التربية والتعليم بتخصيص يوم رياضى للطلاب بالعام الدراسى الجديد.



نتيجة الاستطلاع

وأيد 83% من القراء قرار وزارة التربية والتعليم بتخصيص يوم رياضى للطلاب بالعام الدراسى الجديد، بينما عارض 17% من القراء القرار.