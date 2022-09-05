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%83 من القراء يؤيدون قرار تخصيص يوم رياضى للطلاب بالعام الدراسى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد قرار "التربية والتعليم" بتخصيص يوم رياضى للطلاب بالعام الدراسى الجديد؟"، أيد غالبية القراء قرار وزارة التربية والتعليم بتخصيص يوم رياضى للطلاب بالعام الدراسى الجديد.  


نتيجة الاستطلاع

 

وأيد 83% من القراء قرار وزارة التربية والتعليم بتخصيص يوم رياضى للطلاب بالعام الدراسى الجديد، بينما عارض 17% من القراء القرار.  

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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