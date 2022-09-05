شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطلق أتوبيسا مكشوفا يجوب الأحياء لشرح مبادرة المشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة القاهرة حافلة مكشوفة تجوب الأحياء، للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء وكيفية الاشتراك فيها، حيث يستقل مجموعة من الشباب الحافلة للمشاركة فى شرح المبادرة الوطنية وكيفية الاشتراك فيها، مع توزيع ملخص لكيفية الاشتراك.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأتوبيس المكشوف الذي سيستقله مجموعة من الشباب بالمحافظة للترويج للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية تمهيدًا لمؤتمر المناخ الذى سيعقد نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وتنظم محافظة القاهرة اليوم، ندوة تعريفية بالمبادرة يشارك فيها حشد كبير من الشباب بمركز شباب الجزيرة، حيث تنفذ محافظة القاهرة عدد من الندوات التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لشرح طرق الاشتراك فى المبادرة.

وكانت محافظة القاهرة قد نظمت عدة ندوات بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء دار السلام وطرة والبساتين وحلوان والمعادى فى إطار حملاتها المتواصلة للتعريف بأهمية المبادرة وفؤائد المشاركة فيها.