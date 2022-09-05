شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة لبنك الرافدين: تسهيل الحصول على مستحقات المصريين بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير القوى العاملة حسن شحاته، في مكتبه بالديوان العام للوزارة، مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء رسول، ومحمد لطفي المراغي نائب مدير البنك، بحضور آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومي والخاص بدولة العراق.

وجاء في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن "الوزير" أكد على أهمية تسهيل إجراءات توثيق شهادات الحياة الخاصة بالمتقاعدين، حتى يتم استكمال صرف مستحقاتهم، منوها إلى أن "الوزارة" بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بدولة العراق، تضع هذا الملف ضمن أولوياتها لحصول المستحقين على كافة حقوقهم.

وأشار الوزير الى أن لقائه منذ أيام بعدد من ممثلي أصحاب المعاشات التقاعدية، وذلك بعد توليه مهام الوزارة مباشرة، تمت فيه مناقشة بعض المعوقات التي تواجههم أمام صرف مستحقات المصريين، وأنه وجه الإدارة المختصة بالوزارة بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالي بالعراق لإنهاء كافة العقبات أمام توثيق شهادات الحياة للعام 2022 لمستحقي المعاشات أو ورثتهم .

ومن جانبه أشار مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء رسول، إالى أن البنك يقدم كافة التسهيلات لصرف المستحقات، بالتعاون مع الهيئات المختصة في العراق، موضحا الى أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع جهات معنية بالملف بالعراق لبحث آليات صرف "كافة المستحقات"، واكدت الجانبان استمرار التعاون والتنسيق.