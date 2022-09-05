شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدشن أتوبيسا مكشوفا يجوب الأحياء لشرح مبادرة المشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم، الأتوبيس المكشوف الذي سيستقله مجموعة من الشباب بالمحافظة للترويج للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية، تمهيدًا لمؤتمر المناخ الذى سيعقد نوفمبر القادم بشرم الشيخ، ومن المقرر أن يجوب الأتوبيس أحياء ومناطق العاصمة.

كما يشارك محافظ القاهرة فى ندوة تعريفية بالمبادرة يشارك فيها حشد كبير من الشباب بمركز شباب الجزيرة، حيث تنفذ محافظة القاهرة عددا من الندوات التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لشرح طرق الاشتراك فى المبادرة.

وكانت محافظة القاهرة قد نظمت عدة ندوات بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء دار السلام وطرة والبساتين وحلوان والمعادى، فى إطار حملاتها المتواصلة للتعريف بأهمية المبادرة وفؤائد المشاركة فيها .