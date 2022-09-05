خالد عباس يستقبل رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات بمقر شركة العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مونسينيور يوأنس لحظي جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات والسكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس.

وبحسب بيان، تم اللقاء بمقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالحي الحكومي بمشاركة المهندس ميلاد لحظي، الأمين العام للمؤسسة، ورجل الأعمال السيد سام حداد.

وتقدم المونسنيور يوأنس جيد لسيادته بخالص التهنئة بتوليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خلفاً لسيادة اللواء أحمد عابدين، مؤكداً لسيادته أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كأيقونة للنهضة غير المسبوقة التي تمر بها مصر وأيقونة الجمهورية الجديدة.

وأكد عباس دعمه الكبير للمشاريع التي تنفذها مؤسسة الأخوة الإنسانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لتأكيد الطابع الإنساني لهذا المشروع القومي، وخاصة مشروع مستشفى البامبينو جيزو الذي تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص أرض بمنطقة المدينة الطبية.