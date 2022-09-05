حدث ليلاً| تفاصيل انتحار قاتل أماني "طالبة المنوفية".. وجمال مبارك في عزاء شقيقة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"توديع خاص وتسابق بعض الحضور".. مشاهد لافتة لنجلي مبارك في عزاء شقيقة الخطيب (صور وفيديو)

شهدت مراسم عزاء شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حضور نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ جمال وعلاء، حيث حضر كل منهما بمفرده، لتقديم واجب العزاء.

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القانون القديم كان استثنائيا.. السجيني يكشف ملامح قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أسباب تأخر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء، رغم تقدم نحو 2.8 مليون مواطن بطلبات التصالح.

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في فيديو قبل التخلص من حياته.. قاتل طالبة المنوفية: هاخدلك حقك مني (فيديو وصور)

كتب المتهم أحمد عميرة، قاتل الطالبة أماني الجزار في محافظة المنوفية، آخر سطر في هذه الدراما الدموية التي عاشتها مصر برسالة استمرت قرابة الدقيقتين والنصف، في مقطع مصور متداول قبل لحظات من انتحاره.

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الكبدة سليمة.. ننشر نتيجة التقرير البيطري لأشهر مطعم في إمبابة بعد إغلاقه؟

كشف الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، تفاصيل نتائج عينة الكبدة واللحوم التي تم سحبها من أحد المطاعم الشهيرة بإمبابة والتي تم إغلاقه من جانب حي شمال الجيزة.

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والد طالبة المنوفية: "قلبي استريح بعد انتحار قاتل ابنتي وأقدر أخد العزاء"

علق عبد الكريم الجزار، والد أماني طالبة المنوفية المتوفاة، على فيديو انتحار قاتل ابنته قائلا: "قلبي استريح بعد انتحار القاتل، والنهاردة بعد تشييع الجنازة رفضت أخذ العزاء إلا بعد ما اتأكدت من وفاته، ودلوقتي أقدر اتقبل العزاء واقتصاص الله كان سريع جدا في اقل من 24 ساعة".

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الغرفة التجارية: نواجه نقصا شديدا في قطع غيارات السيارات بمصر

أكد أسامة صادق، وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك نقص شديد في قطع غيارات السيارات، حيث أن المخزون لدى التجار كان يغطي جانب من الطلب، ولكن اتجاه المواطنين لشراء السيارات المستعملة مثل ضغط أكبر على قطع الغيارات.

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مصدر أمنى يكشف حقيقة اختطاف طالبين بالجيزة

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية، بشأن تعرض طالبين لمحاولة اختطاف بميدان الجيزة من قِبل أحد الأشخاص وتمكنه من سرقة هواتفهما المحمولة.

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بعد انتحار القاتل.. ما مصير قضية قتل أماني "طالبة المنوفية"؟

أعلنت وزارة الداخلية انتحار المتهم بقتل أماني الجزار طالبة المنوفية مساء الأحد، ما طرح تساؤلًا حول مصير قضيته مدى أحقية أهليتها في طلب التعويض عن مقتل ابنتهم.

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"بنفس السلاح اللي قتلها بيه".. تفاصيل انتحار قاتل أماني "طالبة المنوفية"

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مرتكب واقعة التعدي على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، باستخدام سلاح ناري - فرد خرطوش - محلي الصنع؛ مما أدى إلى وفاتها.

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