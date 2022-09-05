تجديد حبس المتهمة بقطع جزء حساس من جسد زوجها بالمطرية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المطرية، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهم بقطع جزء حساس من جسد زوجها بالمطرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأدلت الزوجة المتهمة بقطع العضو الذكري لزوجها، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالمطرية.

وقالت المتهمة الثلاثينية، إنها اشترت شقة سكنية منذ فترة، وسجلتها باسم زوجها، ويوم الأربعاء الماضي، طلبت منه إعادة تسجيل الشقة باسمها فرفض مستمرًا في مماطلتها.

وأضافت الزوجة، أنها قررت الانتقام من زوجها، وليلة الخميس أعدت له الطعام ووضعت له المخدر، وفور خموله انقضت عليه وقطعت عضوه الذكري بموس "كان لازم أندمه".

وعلى صرخات الزوج، تجمع الجيران ونقلوه إلى المستشفى حيث جرى إسعافه من نزيف حاد، وأخطرت المستشفى قسم شرطة المطرية.

ودلت التحريات على ارتكاب الزوجة للجريمة، فجرى القبض عليها، وأمرت النيابة بحبسها، واستعلمت النيابة عن حالة الزوج الصحية، تمهيدًا لسماع أقواله، كما طلبت سماع شهود العيان.