محامي قاتل "طالبة البراجيل" يدعي علاقتها بشاب.. والطب الشرعي يُفجر مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

ادعى دفاع "أندرو" المتهم بقتل "طالبة البراجيل" أمل نصري أمام محكمة جنايات الجيزة،أن موكله اخبره بأن ابنة خاله على علاقة غير شرعية مع شاب وهو ما دفعه لمحاولة اغتصابها لكنه قتلها بعد فشله في ذلك، حيث أن تقرير الطب الشرعي فند ادعاءات محامي المتهم.

وخلال استجواب "الطبيب الشرعي" الذي ناظر جثمان الضحية أمام محكمة الجنايات، قال إن الطفلة كانت "عارية من ملابسها" عدا شراب "برتقالي" ترتديه، ولم يتبين لديه بفحصها أي إصابات تشير إلى علاقة أو اعتداء جنسي.

وسأل القاضي الطبيب الشرعي المناظر للجثمان: هل توجد أي إصابات ظاهرية في أعضاءها التناسلية؟، فردَّ الطبيب: "لا.. سليمة باستثناء جرح ذبحي في العنق وطعنة نافذة أسفل الصدر".

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل "أمل نصري" في القضية المعروفة إعلاميًا "مقتل طفلة البراجيل" لجلسة اليوم الإثنين، للاستماع لشهادة شاهد الإثبات في القضية " مُجري التحريات"

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طالبة داخل منزلها مصابة بجرح قطعي بالرقبة والبطن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن المجني عليها طفلة تدعى "أمل. م" 15 سنة، مصابة بطعنات أودت بحياتها نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل عمتها "أ. ح" في العشرينيات من عمره، حيث قام المتهم بمحاولة التعدي عليها وقتلها وترك جثتها عارية ولاذ

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأكد أنه عندما ذهب لمنزل المجني عليها وشاهدها بمفردها قرر اغتصابها.

وأضاف المتهم أنه أثناء تعديه عليها شاهد في كاميرات المراقبة الموجودة داخل الشقة أن أحد أقارب الضحية يصعد سلم العقار؛ فقام بقتلها خشية افتضاح أمره، وهشم كاميرات المراقبة، واستولى على هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.