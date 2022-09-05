"مهران" يطلب تطليق زوجته: "بتزور توقيعي على الشيكات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"مراتي بتزوير توقيعي على الشيكات... خدت نص مليون في شهرين"، هكذا برر "مهران. م"، 32 سنة، صاحب معرض سيارات، تواجده داخل محكمة الأسرة في مصر الجديدة، لرفع دعوى قضائية ضد زوجته "علياء. س"، 30 سنة، ربة منزل، يطالب فيها بتطليقها لما وقع عليه من ضرر مادي.

يتذكر الزوج تفاصيل ارتباطه بزوجته قائلًا: تزوجت من "علياء" بعد قصة حب دامت 6 أشهر، تظاهرت خلالها بأنها تحمل بقلبها مشاعر حب جعلتني أثق بكل تصرفاتها وأفعل المستحيل من أجل الزواج منها، فتقدمت للارتباط وافق الأهل دون تفكير، لكوني ميسور ماديًا.

تابع "مهران": زوجتي كانت تحب الخروج والفسح يومياً واعتبرتها تتمتع بشبابها و فرحتها بالزواج، بعد أسبوع من الزواج تركتها تخرج مع أقرب صديقة لها يومياً، حتى يرزقها الله بنعمة الإنجاب بعدها تظل بالمنزل لتأهيل نفسها لتكون أم، وافقت فتركتها تفعل ماتريد.

أشار الزوج: "كلما تطالبني بالمال أقوم بكتابة شيك حتى تظهر أمام صديقتها بمظهر لائق، ومع الوقت اتكرر الموضوع وعلمت بتزويرها توقيعي للأسف عدة مرات وحصلت على نص مليون جنيه في شهرين والسبب خروجها ومصروفاتها الكبيرة".

يختتم: لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى قضائية لتطليقها، بعد رفضها إجراءات الطلاق بطريقة ودية، ومطالبتها بالتنازل عن الشقة، وحملت الدعوى رقم 385 لسنة 2021، وما زالت منظورة أمام المحكمة.