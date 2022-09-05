شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته اليوم لاختيار مقررى اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعه الخامس، اليوم الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً، للتوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، ولإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.

يذكر أن إدارة الحوار الوطنى، أكدت أنه على الرغم من اختلاف الآراء وتعدد الأفكار، اجتمع المصريون تحت سماء واحدة، فى وطن واحد، للخروج برؤية موحدة من أجل جمهورية جديدة.

وأضافت إدارة الحوار الوطنى عبر الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أن قضايا المحور السياسى تتمثل فى الحوار الوطنى في:

1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسي

2- المحليات

3- حقوق الإنسان والحريات العامة

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