شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ92٪ بالسواحل الشمالية.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وينشر ”الخليج 365” لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الجمعة كما يلى : وينشر ”الخليج 365” لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الجمعة كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 80-86

الصغرى 40-45

- الوجه البحرى:

العظمى 80-86

الصغرى 40-45

- السواحل الشمالية:

العظمى 88-92

الصغرى 60-65

- جنوب سيناء :

العظمى 60-65

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 50-60

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 30-35

الصغرى 10-15