شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الخدمات المقدمة من المعامل المركزية للأطفال حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الصحية التى تقدمها المعامل المركزية للأطفال حديثى الولادة، حيث تقدم تحليل عينات الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائى، كما أنه تم إضافة 19 تحليلا أخر من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة .

وكانت وزارة الصحة، أكدت أنه تم فحص 155 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار "100 مليون صحة"، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخال من مسببات الإعاقة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).